КОЦУР – У Оддзелєню Явней библиотеки Данило Киш у Коцуре всоботу пополадню, 14. фебруара, на Дзень св. Трифуна и св. Валентина отримани поетски вечар За погар любови у орґанизациї КПД ДОК – НС и Месного одбору Рускей матки Коцур.

Предсидатель Рускей матки и КПД ДОК – НС др Михайло Фейса привитал присутних, а потим учашнїки читали свойо пригодни слова, тексти и стихи на задату тему конкурсу За погар любови котри позберал 16 авторох рижних ґенерацийох. Стихи читали поетеси и поетове зоз Коцура, Руского Керестура, Нового Орахова, Бачкого Маґличу, Кули и Червинки, по руски, сербски и словацки. На концу поетского вечара преглашени и лауреат розписаного конкурса – Бранислав Свркота, котри представел свойо два писнї.

После поетского вечара у Добродзечним огньогасним дружтве Коцур бешедоване и о утвердзованю концепциї антолоґийного зборнїка поетесох и поетох на руским и сербским язику Дуга над валалом/селом II зоз чим би проєкт, софинансовани од Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, бул у подполносци реализовани. Одреднїци зоз Дуги II буду похасновани за Руску Википедию и за Енциклопедию Рускиньох и Руснацох у Сербиї и Горватскей и за 100 значни Рускинї/Руснаци зоз очми сучаснїкох.

Присутни предлужели друженє на вечери зоз свадзебну капусту и погариком вина котре спонзоровали проф. др Владимир Пушкаш и Лазар Козарчич, у приємней атмосфери.