Отримани предвиберанкови сход лїстини „Глас младих општини Кула”

КУЛА – На площи опрез главней Пошти, внєдзелю, 22. марца, отримани закончуюци предвиберанкови сход лїстини „Глас младих општини Кула”, хтора ше на локалних виберанкох 29. марца будзе находзиц под числом 3.

На сход ше зоз Руского Керестура, Червинки, Сивцу и Липару рушело пешо, а потим ше колони людзох зоз шицких бокох, та и зоз Вербасу гоч вон нє припада ґу кулскей општини, нараз зишли у центру Кули, а потим шицки вєдно пошли опрез главней бини хтора була на площи опрез Пошти, дзе була отримана централна програма.

Зоз бини могло чуц бешеди даєдних членох зоз лїстини „Глас младих општини Кула”, а окрем на сербским и мадярским язику, по руски ше озвалa кандидаткa зоз Руского Керестура Теодора Новакович а спред орґанизациї „Млади Руски Керестур” Емина Бики.

Емитовани и промотивни споти лїстини, на єдним приказани познати ґлумци и музичаре хтори явно потримали тоту лїстину, а як окремни госц на бини ше зявел познати беоґрадски ґлумец Драґан Ґаґи Йованович.

На концу на бину вишли и шицки 37 члени лїстини „Глас младих општини Кула”, а потим кратки концерт отримала вербаска поп-рок ґрупа „Ничим изазван”.

З оглядом на вельке число людзох, присутне було и барз вельке число припаднїкох полициї, хтора обезпечовала сход, алє нє мали вельо роботи понеже шицко прешло без инцидентох.