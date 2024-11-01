Отримани проєктни дзень у основней школи

ДЮРДЬОВ – У Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера, 31. октобра отримани проєктни дзень „Дюрдьов – дакеди и нєшка”.

Школяре вєдно зоз наставнїцами учели о историї и ґеоґрафиї Дюрдьова, о народох хтори жию у валалє, їх култури, обичайох, вири, єдлох и подобне. На концу бул орґанизовани Квиз „Кельо познаме Дюрдьов?”

Того дня школи нащивели и наймладши валалчанє зоз дюрдьовскей оводи, як и пензионовани учительки и наставнїци.

Проєктни дзень орґанизовани у рамикох проєкту „Квалитетне образованє за шицких”.