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Отримани проєктни дзень у основней школи

автор Л. Вереш, фото: Б. Тимко Станкович
автор Л. Вереш, фото: Б. Тимко Станкович 3 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера, 31. октобра отримани проєктни дзень „Дюрдьов – дакеди и нєшка”.

Школяре вєдно зоз наставнїцами учели о историї и ґеоґрафиї Дюрдьова, о народох хтори жию у валалє, їх култури, обичайох, вири, єдлох и подобне. На концу бул орґанизовани Квиз „Кельо познаме Дюрдьов?”

Того дня школи нащивели и наймладши валалчанє зоз дюрдьовскей оводи, як и пензионовани учительки и наставнїци.

Проєктни дзень орґанизовани у рамикох проєкту „Квалитетне образованє за шицких”.

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