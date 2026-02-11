Отримани протестни сход адвокатох у Вербаше

ВЕРБАС – Опрез будинку Основного суду у Вербаше вчера, 10. фебруара, на поладнє отримани протестни сход адвокатох зоз Вербасу и Србобрану.

Як визначене, причина за тот сход то одлука Адвокатскей комори Войводини о єднодньовим застановяню роботи, пре усвойованє сету правосудних законох, зоз хторима ше загрожує нєзависносц правосудства у Сербиї. Усвойованє тих правосудних законох, визначене на сходу, нє загрожує лєм судийох и тужительох, алє уноши правну нєсиґурносц при гражданох.

З тей нагоди ше позберало одредзене число гражданох, як и пар занятих зоз Суду, дац потримовку адвокатом, судийом и тужительом, як гварене, у заєднїцкей борби за праведнєйше дружтво.