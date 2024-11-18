Отримани Рочни концерт КПД „Дюра Киш“ (фото)

ШИД – У Руским доме всоботу, 16. новембра отримани Рочни концерт Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“ на хторим ше представели домашнї зоз робуту своїх секцийох як и госци.

Домашнї ше представели зоз Старшу шпивацку ґрупу и венчиком руских шпиванкох, уметнїцка руководителька ґрупи Снежана Лазич, а провадзел их оркестер Дружтва зоз хторим руководзи Драґан Макивич.

Зоз танцами, у хореоґрафиї Звонка Костелника, ше представели госци зоз Петровцох зоз КУД „Яким Гарди“, а програму збогацели и млади танєчнїки КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу, чия уметнїцка рукводителька Любов Зейкан Бобаль, на гармоники их провадзел Мирослав Майхер.

На концерту зоз писнями и шпиванку участвовали и школяре хтори уча руски язик з елементами националней култури у основних школох општини Шид, а порихтала их наставнїца Любов Зейкан Бобаль.

Шветочносц була нагода же би були придати подзекованя заслужним членом, а предсидатель Скупштини дружтва о. Владимир Еделински Миколка придал подзекованя Владимирови Тормови и Юлиянови Ковачови за 30 роки активней роботи, за 45 роки роботи подзекованя достали Златко Манько и Обренко Лупич.

Концерт провадзели предсидатель СО Шид Дьордє Томич, заменїк предсидателя општини Шид Бранко Новакович, член Општинскей ради Ґоран Ковачевич, паноцове о. Михайло Режак и о. Владимир Еделински Миколка и други.