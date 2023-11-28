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Отримани Рочни концерт Руского културного центру Нови Сад

автор И. Сабадош, фото Л. Вуячич
автор И. Сабадош, фото Л. Вуячич 49 Опатрене

НОВИ САД – Руски културни центер (РКЦ) Нови Сад, внєдзелю 26. новембра отримал Рочни концерт, на хторим ше представели шицки секциї и ґрупи цо активно робя у 77. сезони того Дружтва.

На цаловечаршим концерту отриманим у полней сали Ґимназиї „Лаза Костич” на Телепу, перши наступели наймладши члени РКЦ – школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури у новосадских школох, як и предшколци, як соло шпиваче, рецитаторе и Дзецински хор РКЦ.

У другим блоку часц свойого репертоару – композициї музичним провадзеньом, лєбо а капела нумери, виведли шпивацки секциї и ґрупи – Хор „Гармония”, Хлопска шпивацка ґрупа и Мишана шпивацка ґрупа РКЦ, а потим и шпиваче – дует Йоаким Гаргаї и Михайло Колєсар, як и солисти чийо гласи символизую нє лєм шпивацку традицию РКЦ, алє вообще руску популарну шпиванку – Саня Дивлякович и Йовґен Надь.

Медзи шпивацкима точками, як и на концу концерта, три хореоґрафиї виведли члени Фолклорней ґрупи ветеранох РКЦ. Векшину учашнїкох Рочного концерта провадзел Оркестер Руского културного центру под руководством Мирослава Папа, чийо члени як „Рутен треш оркестер” виведли и єден свой инструментал.

Отримованє Рочного концерту РКЦ финансийно потримали Городска управа за културу Нового Саду, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Руснацох.

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