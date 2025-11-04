Oтримани Русин Куп 2025

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Столнотениского клуба Русин, всоботу 1. новембра у Спортскей гали у Руским Керестуре отримане змаганє у столним тенису – Русин Куп 2025.

На змаганю участвовали екипи СТК Русин зоз Руского Кереструра и СТСУ Гайдук 2023 зоз Кули, а вкупно ше змагали тринацецеро столнотенисере у двох катеґорийох.

На Русин Купу 2025 при младшей катеґориї була єдна ґрупа, док у старшей катеґориї були два ґрупи и бавело ше по системи кажде зоз каждим.

При младших перше место завжал Виктор Футо, друга була Кристина Гарвильчак, док треце место освоєл Страхиня Пандуров.

При старших, перше место освоєл Давид Барна, други бул Неманя Ранчич, док треце место освоєл Теодор Гарвильчак.

После змаганьох, за перши три места як за младшу так и за старшу катеґорию були обезпечени дипломи и медалї, хтори додзельовали Тихомир Фейди и Владимир Гарвильчак.

Орґанизатор змаганя Русин Куп 2025. у Руским Керестуре бул СТК Русин.