Отримани Русинов бал, Матей Саянкович найлєпши бавяч

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Фодбалского клубу „Русинˮ, и того року, всоботу 4. фебруара, отримани традицийни „Русинов балˮ, у ресторану „Бостонˮ, у Руским Керестуре, на хторим Матей Саянкович преглашени за найлєпшого бавяча.

Окрем титули найлєпшого бавяча, додзелєна и титула найлєпшого навияча хтора припадла Иванови Емейди, а окремни подзекованя достали лїкар Борис Варґа и медицински шестри Мария Ґовля и Ивана Шомодї за медицински надпатрунок на терену, як и фирма „V&S nameštajˮ за спонзорство. Припознаня додзельовал предсидатель Клубу Тихомир Медич, а привитне слово отримал секретар Клубу Желько Орос.

Орґанизаторе того року позберали вецей як 100 любительох балованя и фодбалу, а за 200 богати томболи постарали ше орґанизаторе и спонзоре – члени Русину и числени привреднїки з валалу.

За веселу атмосферу до позних годзинох задлужени бул „Радвел бенд”.