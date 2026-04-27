Отримани Самит женского поднїмательства

НОВИ САД – У Конґресним центре Мастер на Новосадским сайме всоботу, 25. априла отримани перши Медзинародни самит женского поднїмательства, на хторим ше зишли вецей як 500 поднїмательки и представнїци институцийох зоз Сербиї, жемох Заходного Балкану и Европскей униї.

Самит отримани у рамику платформи ОснаЖене, же би ше вичерало знаня, повязало и витворело нови можлївосци за розвой женского поднїмательства, а теми на сходу облапяли диґиталну трансформацию, иновациї, лидерство и реґионалне сотруднїцтво.

Членїца Городскей ради Нового Саду за спорт и младеж Татяна Медвед гварела на самиту же то Самит котри повязує Заходни Балкан и Европску унию и зазберує жени поднїмательки, лидерки, институциї, компаниї и партнерох зоз реґиону и Европскей униї, же би ше Нови Сад и Автономна покраїна Войводина позиционовали як реґионални центер новей економиї, иновацийох и женского лидерства. Тоту манифестацию отворела предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович.