Отримани семинар о змоцньованю женох у сектору културного нашлїдства и културного туризма

ЗОМБОР – Семинар „Еманципация женох як нашлїдство – социялне змоцньованє женох у сектору културного нашлїдства и културного туризма” отримани всоботу 25. новембра у Народним театре у Зомборе, а участвовала и предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур, Любица Няради.

Семинар отримани у орґанизациї Европа Ностра Сербия, хтора ше занїма зоз защиту и закладаньом за културни нашлїдства, а у сотруднїцстве зоз Европску унию, Унеском и другима медзинароднима целами.

Семинар отворела ґенерална секретарка орґанизациї Европа Ностра Весна Марянович, а потим фаховци зоз своїх обласцох бешедовали о – женох и участвованю гражданох у очуваню културного нашлїдства, о визначних женох бачкого и зомборского краю, о тим чийо женске културне нашлїдство, потим о сучасним толкованю нашлїдства, иновативносци и женским поднїмательстве, а на семинару було и рижни роботнї на спомнути теми.

Як потолковала Нярадийова, на семинару ше, медзи иншим, дотхло рижних предкладаньох и идейох хтори представяю женске културне нашлїдство у Руским Керестуре, та у наиходзацим периодзе мож обчековац добре сотруднїцтво медзи Туристичним здруженьом и орґанизацию Европа Ностра зоз Сербиї.