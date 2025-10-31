Отримани семинар за театралних дїячох аматерох

ПЕЧИНЦИ – Национални совит Руснацох, односно його одбор за Културу, и того року обезпечел одход на акредитовани семинар нашим театралним дїячом аматером до Печинцох.

Семинар, под назву Сценске образованє и воспитанє – Драмска култура, орґанизовал Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а отримани є 28. и 29. октобра у Културним центре „Печинциˮ.

На семинаре присуствовали – Сашо Палєнкаш и Ребека Планчак зоз Руского Керестура, и Наташа Еделински Миколка зоз Беркасова. Як потолковали, през два днї семинару, отримани им рижни интересантни преподаваня, презентациї и роботнї зоз обласци театралней творчосци, а зоз фокусом на роботу з дзецми и младима.

Здобуте знанє, шицки шеснацецеро учашнїки, кельо их вкупно було, мoгли такой на семинаре применїц и у пракси, на вежбох.

Векшина викладачох були порядни професоре на Академиї уметносцох у Новим Садзе.