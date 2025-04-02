Отримани сход потримовки у Вербаше

ВЕРБАС – Пондзелок вечар, 31. марца, отримани сходи у Беоґрадзе, Новим Садзе, Краґуєвцу и Нишу под назву „Одбраньме академску заєднїцу” котри синхронизовано почали на 19 годзин.

У тим периодзе отримани сход и у центру Вербаса, як знак солидарносци и потримовки деканки Филозофского факултету у Нишу Наталиї Йованович.

Вельке число гражданох ше позберало на Площи Николи Пашича, опрез будинку Општини Вербас, дзе зоз пригодну бешеду виражели нєзадовольство пре прицисок и насилство котре, як гварене, ескалує на шицких уровньох. З тим сходом, як визначене, указали же академска заєднїца солидарна, нє злєкнута и же одлучно будзе бранїц людзох, знанє и будучносц нашей жеми.