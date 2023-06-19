Отримани спортски бависка за дзеци у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 17. юния, на спортским полиґону у Дюрдьове, од 9 до 11 годзин, фахово руководительки младшей и старшей дзецинскей фолклорней ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, Тамара Балоґ и Мария Хромиш, вєдно зоз Ясну Балїнт и Оливеру Пап, орґанизовали спортски бависка за дзеци з тих двох фолклорних ґрупох. У бавискох участвовали и дзеци зоз штвартей класи руского оддзелєня.

Циль тих бавискох же би ше дзеци дружели и з вонка секцийох, а през бависка розвивали и вежбали моторику. Дзеци були подзелєни до двох екипох, екипа ,,Чевапчичи” и екипа ,,Огурки”. У каждей ґрупи було по дзешецеро дзеци. Бавело ше седем бависка, од того шейсц бависка мали змагательни характер. Резултат бул нєришени, 3:3, и на концу шицки учашнїки достали медалї.

Орґанизаторки барз задовольни з тим як прешол тот дзень и гварели же планую предлужиц з такима активносцами за наймладших и же би у будучносци любели кед би тота инициятива преросла до правого малого проєкту, до хторого би ше уключели и дзеци зоз других наших местох.