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Отримани Святосавски турнир у малим фодбалу

автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs
автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs 75 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Святосавски турнир у малим фодбалу за дзеци зоз општини Жабель орґанизовани у жабельскей спортскей гали, у сотруднїцству зоз локалну самоуправу и Дунав осиґуранє Спортских бавискох младих.

Општина Жабель традицийно орґанизує тот турнир, а тераз є отримани у сотруднїцству зоз Спортскима бависками младих, та дзеци маю нагоду змагац ше и далєй, на реґионалним, державним и медзинародним першентву.

Участвовали шицки штири фодбалски клуби зоз општини, а победнїцки погар однєсол ФК ,,ЖСК” Жабель, зоз найлєпшим бавячом на турнире Марком Калоперовичом. Стрибло пошло до ФК ,,Єдинство” Ґосподїнци, а Дюрдьовчанє зоз ФК ,,Бачка 1923” були треци. Награду за фер плей, односно штварте место освоєл ФК ,,Гайдук” зоз Чуроґу.

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