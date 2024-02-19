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Отримани традийни бал (фото)

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 50 Опатрене

ШИД – У Руским доме, а у орґанизациї КПД „Дюра Киш“ всоботу, 17. фебруара отримани традицийни бал на хторим ше зишло коло 80 госцох зоз Шиду, Беркасова, Бикичу, Бачинцох, а було и госцох з Вуковару.

Медзи нащивителями бул и предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович зоз супругу як и нашо паноцове о. Михайло Режак, о. Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка и почесни член дружтва др Бранислав Маукович.

Окрем смачней вечери и доброго напою, орґанизована и рижнородна томбола, а за добре розположенє госцох ше остарал оркестер Дружтва. Балованє тирвало по ранши годзини.

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