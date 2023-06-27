Отримани треци дружтвени диялоґ „Як до родово чувствительного язика”

НОВИ САД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, у сотруднїцтве зоз Универзитетом у Новом Садзе и з потримовку Aґенциї Зєдинєних нацийох за родову ровноправносц и змоцньованю женох и Делеґацию Европскей униї у Сербиї, у Новим Садзе отримало треци и закончуюци дружтвени диялоґ на тему „Як до родово чувствительного язика?”.

У уводних викладаньох министер Томислав Жиґманов наглашел же през отримованє дружтвених диялоґох, тема о родово сензитивним язику актуализована у явносци. У дружтвеним диялоґу участвовали и представнїки Матици Сербскей, Филозофского и Правного факултета Универзитета у Новом Садзе, представнїки Скупштини Городу Нового Саду, Совиту за сербски язик, вирских и академских заєднїцох.

У дружтвеним диялоґу участвовал и проф. др Михайло Фейса. Вон визначел же родова перспектива уж инкорпорована до русинистичих капиталних дїлох а з тим и до новей норми руского язика. Дискусия професора Фейси зоз конкретнима прикладами применьованя родово чувствительного язика у нормативистики руского язика будзе поставена на сайт Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

До тераз на тоту тему отримани дружтвени диялоґи у Београдзе и Новим Пазару, з оглядом же зоз Законом о родовей ровноправносци предписана обовязка хаснованя родово чувствительного язика по юний 2024. року.