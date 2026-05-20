Отримани Треци фестивал дзецинскей творчосци „Дзецински швет”

РАТКОВО – На Трецим фестивалу дзецинскей творчосци Дзецински швет, хтори отримани 15. и 16. мая, участвовали и школяре зоз ОШ Братство єдинство зоз Коцура.

Школяром по возросту понукнути вецей теми за мальованє и писанє, а школяре зоз I/3 класи зоз ОШ Братство єдинство мальовали на тему Кед бим бул юнак зоз кнїжки. Тема им була барз инспиративна та уживали у твореню своїх уметнїцких роботох. Медзи финалистами за подобову роботу наградзена Исидора Секулич, вона завжала 3. место, а награда за найекспресивнєйшу подобову роботу додзелєна Алексови Бесерминьовому. Менторка им була Мария Полдруги.

За литературну роботу на тему Кед би я бул дахто награду за 2. место достала Андєла Горняк зоз VII/2 класи, а єй менторка була Бояна Митошевич.

Присутних на шветочней програми фестивалу сердечно поздравела орґанизаторка Бояна Ступар, а шветочносц, преткану зоз дзецинскима литературнима роботами, шпиванку и франту водзели ґлумец Бранимир Бане Росич и писатель Тоде Николетич.