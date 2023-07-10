Отимани треци Караоке вечар по руски

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу, 8. юния отримани треци Караоке вечар по руски.

Того вечара було досц учашнїкох хтори мали нагоду шпивац по руски. Окрем вельо младих зоз Дюрдьова цо пришли на караоке, госцох було зоз Коцура, Нового Саду и Чуроґу. Публика виберала побиднїка, а перше место достали Коцурици: Тат’яна Буила, Настася Сакач, Марина Тодич и Наташа Тамаш, за шпиванку „Розмария и лелия”. Вони достали главну награду, а то блутут звучнїк.

Тот проєкт млади зоз Матки реализовали з помоцу Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.