Отримани треци „Лаґдани” у Кули

КУЛА – ЛАҐ „Шерцо Бачки”, штварток, 21. септембра на площи опрез клуба „Синема” (Cinema), треци раз орґанизовала манифестацию „Лаґдани”.

Програма почала на 11 годзин зоз наступом хора „Теслини славуї”, школярох Основней школи Никола Тесла зоз Кляїчева.

Од 12 годзин през три панел-дискусиї пристутни могли слухац о „Лидер” (leader) приступу, чуц приклади добрей пракси о ЛАҐ зоз жемох у реґиону и дознац вецей о социялним поднїмательстве.

Под час тирваня манифестациї од 10 до15 годзин було пририхтане викладанє продуктох власней продукциї и домашнїх продуктох у сотруднїцтве зоз здруженями и малима продукователями членами локалних акцийних ґрупох зоз Сербиї.

На предайней вистави, медзи викладачами були и три штанди зоз Руского Керестура – Здруженє женох „Байка”, Центер Йосафата и Марин шпайз.

На тогорочней манифестациї присуствовали представнїки националних мрежох за „Лидер” и представнїки социялного поднїмательства. Госци були з Македонскей, Чарногорскей и зоз Сербскей руралней мрежи.

Манифестацию потримали Општина Кула, Туристична орґанизация општини Кула и Секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство АПВ.