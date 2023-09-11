ШИД – Од пиятку по нєдзелю отримани треци Стретнуца рускей младежи на хторих участвовали млади зоз Руского Керестура, Нового Саду, Руми, Шиду, Бачинцох, Беркасова и Бикичу, а у орґанизациї младих зоз КПД „Дюра Киш” и з потримовку Одбору за младих Националного совиту Руснацох.

Пияток у Руским доме цикаве преподаванє отримал археолоґ Радован Сремац, хтори написал два кнїжки о Руснацох у општини Шид и винєсол историйни и други хвильки од присельованя Руснацох до Шиду 1803. року по 1930. рок.

Всоботу млади нащивели Ґалерию „Сава Шуманович” и його спомин хижу и Музей наївней уметносци „Илиянум” як и Спомин памятнїк „Сримски фронт” при Адашевцох.

Вечар у Руским доме отримани едукативни квиз з вецей обласцох у вязи зоз историю, традицию, културу, обичаями, манифестациями и фестивалами Руснацох, а на квизу ше змагали пейц екипи составени з двох членох.

Перше место завжала екипа „Комитет”, други були „Нялкоше”, треци, „Препилки” штварти „Бабочки” и пияти „Румлянє”.

Внєдзеєлю млади були на Служби Божей у церкви Преображеня Господнього дзе их привитал парох о. Михайло Режак. Вон им познєйше и указал будинок Лєтнєй владическей резиденциї, дзе були змесцени на ноцнїку и костираню.