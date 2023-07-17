Отримани тродньови Камп за виронаучни дзеци (фото)

БИКИЧ – Од пиятку по нєдзелю отримани „Камп у парохиялней загради” за виронаучни дзеци зоз Бикичу, Беркасова и Шиду на хторим участвовали кло 25 дзецох.

Як нам гварел парох и вироучитель о. Владимир Еделински Миколка, слово о школярох хтори поряднє ходзели на годзини виронауки и присуствовали Службом Божим хтори о. Еделински Миколка раз мешачно служел у Бикичу, Беркасове и Шидзе у цеку рока.

У парку при церкви були поставени шатори за спанє у хторих спали шесцеро дзеци и парох, а жени зоз трох спомнутих местох напекли рижни слани и сладки кифлочки з хторима почасцели дзеци скорей главного єдзеня.

У кампу були и госци зоз Руского Керестура, оцец и син Иґор и Патрик Варґово хтори порихтали смачни паприґаш, а до Бикичу пришли на бициґлох.

Камп ма традицию отримованя вецей яй 10 роки и отримовани є на парохиї у Беркасове, а пре вибудов нового парохиялного будинка, тогорочни камп отримани у Бикичу.

Орґанизовани и шейтаня през Лїповачу як и спортски активносци як цо бавенє бадминґтона и шаху.