ЖАБЕЛЬ – У будинку Општини Жабель, стреду, 11. марца отримани Туристични форум Општини Жабель на котрим представени нови концепт туристичного орґанизованя у местох општини Жабель, а у орґанизациї (ТОО) Туристичней орґанизациї Општини Жабель.

На схадзку поволани представнїки зоз териториї општини котри ше можу уключиц и буц часц нового туристичного понукнуца ТОО Жабель. Медзи нїма були привреднїки, представителє здруженьох и дружтвох, погосцителє, представнїки польопривредних ґаздовствох и други котри можу обдумац або збогациц туристичне понукнуце.

На сходзе представени идеї за унапредзенє туристичних понукнуцох у општини, розвой викенд програмох, орґанизация менших тематских манифестацийох на салашох або валаских ґаздовствох, як и лєпше повязованє локалних продуковательох, погосцительох и орґанизаторох рижних програмох.

На сходзе бешедовал директор ТОО Жабель, Серґей Запорожац котри поволал шицких заинтересованих котри жадаю понукнуц туристом свойо продукти, представиц свою роботу, орґанизовац обдумани активносци на одредзени теми або кед жадаю акредитовац ноцнїк, най контактую ТОО Жабель же би о тим побешедовали. Число телефона ТОО Жабель 021/29-31-688, а тиж так гварел же ше будзе вирабяц предмети и маґнети котри буду предствяц општину, та на схадзки замодлєл представителя КУД „Тарас Шевченко”, Миколу Кухара зоз Дюрдьова же би требало направиц предмет або маґнет котри предствя Руснацох и їх културу, и най ше Дружтво до того активно уключи.

Представена и брошура Explore Zabalj дзе представени погосцительни обєкти, културно уметнїцки дружтва, манифестациї и фестивали, вирски обєкти, музеї и подобне. Як гварене, през комуникацию заинтересованих гражданох и представнїкох ТОО у наиходзацим периодзе ше планує направиц туристичне понукнуце же би ше и на тот способ прицагло туристох, о чим ше остара ТОО Жабель през комуникацию з туристичнима аґенциями, представяньом на саймох и подобне. ТОО Жабель помогнє заинтересованим лоґистично и технїчно.