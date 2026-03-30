Отримани турнир у кошарки, екипно и поєдинєчно

ДЮРДЬОВ – У спортскей гали у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, внєдзелю, 29. марца, у рамикох XXXV Спортских бавискох „Яша Баков” отримани турнир у кошарки 3 на 3, и поєдинєчне змаганє у руцаню тройкох.

На турниру були екипи зоз Петровцох зоз Републики Горватскей, зоз Нового Саду, зоз Дюрдьова, зоз Руского Керестура и зоз Коцура.

Найлєпши резултат у кошарки 3 на 3 витворела екипа Фодбалского клуба „Искра” зоз Коцура у котрей бавели Златко Колєсар, Андрей Дорокхази и Йован Милошев котри у поєдинєчним змаганю уруцел до кошу найвецей тройки.

После змаганя друженє предлужене у КУД „Тарас Шевченко” чийо члени того дня були домашнї, а госцох привитал Звонко Салаґ, док предсидатель Спортских бавискох „Яша Баков” Иван Папуґа преглашел найлєпши екипи и поєдинцох и уручел шицким учашнїком подзекованя.