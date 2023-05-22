ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У рамикох 32. Спортских бавискох „Яша Баков”, внєдзелю у Петровцох (Република Горватска) отримани турнир у шаху. Змаганє отримане упросторийох НК „Петровци”.

Приявели ше шейсц екипи – Руски културни центер Нови Сад, ШК „CODEASY” (Кодизи) зоз Вуковару, КУД „Дюра Киш” зоз Шиду, Русин зоз Руского Керестура, „CODEASY”, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и домашнї Петровци.

После одбавених екипних партийох хтори бавени на по 4 таблох, перше место освоєла екипа зоз Вуковару, ШК „CODEASY”, друге место освоєла екипа Русину зоз Руского Керестура, треце екипа КУД „Тарас Шевченко”, штварте КУД „Дюра Киш”, пияте екипа домашнїх зоз Петровцох и шесте РКЦ Нови Сад,

Поєдинєчного побиднїка ше дознало после одбавених швидкоцагаюцих партийох осем бавячох хтори освоєли найвецей боди у екипней часци змаганя. Найлєпши бавяч на турниру бул Петар Ковач зоз вуковарскей екипи, други бул Драґан Остоїн зоз екипи КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и треце место освоєл Драган Павлович член екипи домашнїх,

Найлєпшей екипи, ШК „CODEASY” зоз Вуковару побиднїцки погар придал Ярослав Медєши, заменїк началнїка општини Боґдановци хтори представя Руску националну меншину.