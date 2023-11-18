ШИД – У Руским доме пияток, 17. новембра отримани Усни новини „Руского слова“ наволани „У фокусу нам Срим“.

Директор НВУ „Руске слово“ др Борис Варґа присутнима представел Установу и єй активносоци од виданя новинох „Руске слово“ потим информативней аґенциї „Рутенпрес“, часописа „Заградка“, младежского часописа „МАК“ и часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлост“ по видавательну дїялносц, сайт и Документацийни центер.

Новини, змист и рубрики представела главна и одвичательна редакторка „Руского слова“ Олена Планчак Сакач, одвичательна редакторка аґенциї „Рутенпрес“ Вероника Вуячич бешедовала о значеню и роботи спопмнутей аґенциї за информованє читательох, а дописователь зоз Сриму Владимир Дїтко бешедовал о информованю з рижних обласцох з того подруча.

Присутни тиж мали нагоду дац свою оцену и кельо су задовольни з информаваньом з того подруча и дац предлклади и суґестиї.