Отримани успишни Фестивал „Смаки традициї” (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 3. юния, на желєней поверхносци коло Спортскей гали, другираз отримани Фестивал традицийних руских єдлох Смаки традициї котри прицагнул вельке число нащивительох.

На поволанку орґанизатора здруженя „Руска скарбнїца”, одволали ше схопни у вареню зоз Керестура, алє и з Нового Орахова и зоз Земплинскей теплици зоз Словацкей, та на дзевец штандох виложени традицийни руски и українски сладки и слани єдла котри могло коштовац безплатно, а тиж и купиц. Нащивителє тиж могли попровадзиц як ше дзепоєдни з нїх и пририхтує на стародавни способ.

Културно-уметнїцку програму пририхтали секциї Дому култури Руски Керестур та ше зоз традицийнима рускима шпиванками представели од наймладших, двох фолклорних дзецинских ґрупох, по дзивоцку, леґиньску и женску, провадзел их Народни оркестер Юлиян Рамач Чамо.

На манифестациї тиж орґанизована и вистава фотоґрафийох авторки Ивани Медєши, котри влонї обявени у кнїжки „Мацерова руска кухарка” у виданю НВУ „Руске слово”.

Як провадзаца часц манифестациї того року першираз орґанизовани и активносци за наймладших нащивительох Фестивалу, а то роботня правеня пирогох и стародавни бависка у котрих дзечнє участвовали велї дзеци.

Фестивал „Смаки традициї” финансийно потримал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и локална самоуправа Општини Кула, та фестивал нащивел и предсидатель Општини. Тиж у орґанизациї вельо помогли и Месна заєднїца Руски Керестур, ЯКП „Руском”, домашнє подприємство „Електромонтажа” и поєдинци, а медзи нїма и тоти котри даровали свою роботу у пририхтованю єдлох.