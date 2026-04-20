Отримани Вечар ювилантох на чесц Папгаргайови, Дудашовей и Бесерминьови

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 58. Драмского мемориялу Петрa Ризничa Дядї, вчера 19. марца, у Дому култури отримани Вечар ювилантох, пошвецени визначним руским театралним дїячом. Того року, на чесц Дюрови Папгаргайови и Ани Дудашовей з нагоди 90 рокох од їх народзеня, як и Владимирови Бесерминьови од чийого народзеня прешло полни 80 роки.

О їх живоце, роботи и значним доприношеню рускей театралней творчосци бешедовали їх дакедишнї длугорочни приятелє и колеґове – Ирина Гарди Ковачевич и Дюра Латяк, док модераторка и авторка програми була Ясмина Дюранїн.

През особни здогадованя и огляднуца Латяка и Гарди Ковачевичовей на числени, насампредз, театрални улоги, режиї алє и други анґажованя у руским театре спомнутих ювилантох, публика слухала и о їх уплїву на ґенерациї ґлумцох аматерох од хторих и нєшка дзепоєдни активни, як и на розвой руских театралних сценох, и у Керестуре и у Новим Садзе.

У рамикох програми, присутни видзели и дзепоєдни предмети зоз власней архиви Дюри Папгаргая, хтори рускому театру подаровала його супруга Агнета Бучко Папгаргаї. Медзи нїма були його числени – припознаня, награди, кнїжки, плакети, билтени, нариси сценоґрафийох за рижни представи и подобне, док дзепоєдни його фотоґрафиї хтори приказовали розвой театру и кадри зоз рижних представох з його часу, були приказани на проєктору под час програми.