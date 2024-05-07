Отримани Вельконоцни рочни концерт

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовски аматере, внєдзелю, 5. мая на Вельку ноц, на Вельконоцним рочним концерту указали госцом и домашнєй публики часц репертоара активних секцийох и солистох.

Концерт отворела тамбурови оркестер Дружтва хтори одграл венчик наших шпиванкох и танцох, а потим дюрдьовска позната шпивачка Вера Салонски у провадзеню оркестра одшпивала ,,Док я була ище мала”.

Програма предлужена зоз танцом Виводзацкей фолклорней ґрупи, вони ище одтанцовали ,,Влашки танєц” и ,,Буковински танєц”. Члени младшей дзецинскей шпивацкей ґрупи одшпивали ,,Ми шпиваме” и одтанцовали ,,Дзецински танєц”. Старша дзецинска фолклорна ґрупа одтанцовала танєц ,,Сильска полка” и одшпивали ,,Яр, яр, яр”, тиж одтанцовали и хореоґрафию ,,Косидба”, а дзивчата одшпивали ,,Ей, минару”. Дзивоцка шпивацка ґрупа мала два нумери ,,Студена росичка” и ,,Любов на бостану”.

Квартет Александра и Михайло Пап и Калина и Владимир Тимко, одшпивали ,,Ластовки, ластовки”. Ксения Вереш ше представела зоз шпиванку ,,Штири гуски”, Дуня Бабий одшпивала шпиванку ,,Горела лїпа”, а представели ше ище двойо успишни шпиваче – Валентина Салаґ и Михаил Рамач. На концерту участвовали и успишни рецитаторе того Дружтва – Мария Рамач, Иван и Владимир Молнар.

Младшу дзецинску фолклорну ґрупу порихтала Мария Хромиш, а Старшу дзецинску фолклорну ґрупу порихтала Тамара Балоґ. Виводзацки фолклор порихтали Микола Хромиш и Даря Барбул. Рецитаторох порихтал Яким Гарди, а шпивацки ґрупи порихтала Сенка Станкович-Чакан, док оркестер порихтал Срдян Цуцич. Сценоґрафию обдумали и поробели млади з Дружтва, а за озвученє ше остарали Микола Роман, Борис Цап и Иван Молнар. Конферансу написала Тамара Балоґ, а водзели ю Кристина Горняк и Тарас Чапко.

Же би шицко добре функционовало остарал ше Управни одбор КУД „Тарас Шевченко”, а у реализациї програми помогли Општина Жабель, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох. Медийна потримовка Радиодифузна установа Войводини – Радио Нови Сад, Радиодифузна установа Войводини – Телевизия Нови Сад и НВУ „Руске слово”.