Отримани „Жатвов дзень 2023”

МОРОВИЧ – Отримана 16. традицийна манифестация пошвецена косидби жита „Жатвов дзень 2023” у орґанизациї Задружного союзу Войводини, а домашнї була ЗЗ „Ґраничар” Шид з потримовку Привредней комори Войводини, Ґаранцийного фонду АП Войводини и компаниї „КИТЕ” д.о.о.

Присутних, медзи хторима були и представнїки Министерства за старанє о валалє и Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди привитал предсидатель Oпштини Шид Зоран Семенович и пожадал добри урожаї жита.

Манифестацию помогли и Здруженє жeнох „Филип Вишнїч” з Вишнїчева, хторе мало етно штанд, а зоз културно-уметнїцку програму члени КУД „Филип Вишнїч” з Вишнїчева.