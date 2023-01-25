Отверанє понуканьох другого кругу явного предаваня маєтку „АБЦ ФУД” АД у ликвидациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У складзе зоз Законом о ликвидациї, помоцнїк предликвидацийного управнїка, Желько Драґич, вовторок 24. януара на адреси Маршала Тита 89, у просторийох над дакедишню Ерсте банку у Руским Керестуре, з початком на 12 годзин приступел явному отвераню понуканьох за ище шейсц пакети цо остали нє предати на першим явним предаваню.

У присустве Комисиї за отверанє понуканьох, могли присуствовац шицки заинтересовани купци и члени одборох поверительох.

Як нєурядово дознаваме, на отвераню понуканьох другого кругу явного предаваня, предати штири пакети, котри могло купиц окреме, нєзависно єден од другого.

Предати пакет число 2 – цо подрозумює будинок старей ґимназиї на Маршала Тита улїци у валалє, будинок поверхносци 308 квадрати, помоцни будинки 64 и 60 квадрати, як и будовательну жем поверхносци 1.500 метери квадратни.

Предати пакет число 3 – цо подрозумює Управни будинок на углє Нового шора и Русинскей улїци, медзи Керестурцами ткв. Била хижа.

Предати пакет число 5 – цо подрозумює хижу на адреси Маршала Тита 206.

Предати пакет число 9 – цо подрозумює 42 поєдинєчни парцели углавним пажицох и обрабяцей жеми.

Пакети котри остали нєпредати, то пакет число 6, будинок погосцительного обєкту, карчми „Нова” и предавальнї на улїци Дюру Кишюгаса и пакет число 10, жем у Бачким Ґрачцу, дацо менєй як 70 ари.

Же би ше сполнєло шицки условия, купци треба же би у року од трох дньох вимирели свойо обовязки и же би ше заключело контракти за пакети котри купели на явним отвераню понуканьох другого явного предаваня „АБЦ ФУД” АД у ликвидациї.