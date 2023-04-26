Треци круг явного предаваня маєтку „АБЦ ФУД” АД у ликвидациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У складзе зоз Законом о ликвидациї, помоцнїк предликвидацийного управнїка Желько Драґич, пондзелок, 17. априла, на адреси Маршала Тита 89, у Руским Керестуре, приступел явному отвераню понуканьох за два пакети цо остали нє предати на другим явним предаваню.

У присустве комисиї за отверанє понуканьох, могли присуствовац шицки заинтересовани купци и члени одборох поверительох.

Як нєурядово дознаваме, на отвераню понуканьох трецого кругу явного предаваня, предати обидва пакети, котри могло купиц окреме, нєзависно єден од другого.

Пакети котри предати, то пакет число 6, будинок погосцительного обєкту (карчма „Нова”) и предавальнї на улїци Дюру Кишюгаса и пакет число 10, жем у Бачким Ґрачцу, менєй як 70 ари.

Же би ше спольнєло шицки условия, треба же би ше прешло законску процедуру, же би купци вимирели свойо обовязки и же би заключели контракти за пакети котри купели на явним отвераню понуканьох трецого явного предаваня „АБЦ ФУД” АД у ликвидациї.