Отверанє зоз вселени, а заверанє зоз найкрасшим виходом слунка

Початок юлия у Новим Садзе означує єден з найпопуларнєйших фестивалох у реґиону хтори ше отримує на Петроварадинскей твердинї, а то Еґзит фестивал хтори того року тирвал од 6. по 9. юлий. За любительох фестивалох, Еґзит сиґурно одличне место, понеже на нїм єст вецей як 40 бини, та кажде може найсц тото цо люби, а того року на нїм наступели вецей як 1.000 шветово и домашнї музичаре.

У року кед досцигує розмири Еґзит Универзума, то бул перши фестивал на швеце хтори отворени зоз вселени, у сотруднїцтве зоз Комитетом за розвой вселенскей програми. Початок тогорочного фестивалу бул означени зоз аж трома церемониями отвераня. Перша церемония отвераня була стандардна какао церемония з наступом Сарасвати Друна бенду на Пачамама бини, предлужела ше зоз маґичним перформансом алхемичарки звуку и визионерки Вилани Маркус на МТС Денс арени, док треца и главна церемония отвераня фестивалу була на Мейн стейджу, хтору виведол филантроп, мотивацийни бешеднїк и снователь ґлобалного бренду Онит Обрей Маркус, хтори и послал порученє до вселени же Еґзит урядово отворени, цо значело же цали швет могол у тим моменту знац же фестивал почал.

ПРОДИДЖИ ЗА ПОЧАТОК…

Перши дзень по главним отвераню, на бину Мейн стейджа випендрала ше єдна зоз найпопуларнєйших британских брейк бит бендох Д Продиджи хтори були и гвизда першого фестивалского дня. Попри тим же британска ґрупа собщела же закончела свою музичну кариєру, одлучели же после длугокей павзи направя єдну турнею як врацанє на музичну сцену. МТС Денс арена перши фестивалски дзень бул резервовани за женских виводзачох, та любителє техно-електронскей музики мали нагоду слухац Амели Ленс, Нину Кравиц и Индиру Паґаното до вчасних ранших ходзинох. МТС Денс арена и позната по тим же, кед ше обиду жадани бини на Еґзиту, вше ше тота арена охабя за конєц понеже на тей бини заґарантована забава до рана.

ЖЕНСКИ ДЗЕНЬ…

Другого фестивалского дня главни гвизди були Кепта и Скрилекс, хтори зоз своїм наступом запалєли публику и пририхтали их за треци фестивалски дзень, а на главней бини були заступени домашнї женски виводзаче – Кейти, Сайси МС, Мими Мерцедез и Сенидах. После нїх ди-джей пулт превжал Алесо хтори приходзи зоз Шведскей и порушал нащивительох.

Нє можеме нє спомнуц, попри тих двох найвекших бинох, и бину на хторей нащивителє могли слухац и найпопуларнєйших домашнїх виводзачох, алє и нєафирмованих локалних виводзачох. За штири фестивалски днї на Фюжн бини нащивителє могли видзиц и чуц Бояну Вунтуришевич, Джипсия, Зое Кида, Атеист реп, Мортал комбат, Пера деформера и вельих других вивододзачох.

Кед слово о ґитарскей музики хтора остатнї роки на Еґзиту у дефанзиви, нє було єй велщо, алє була одлична. Од Ваяґра бойсох, прейґ Иґнайта по Кокни Ридзектс и Тостерс, окреме любителє твардейшого звука мали цо слухац и видзиц.

ДРОПСЕНСЕИ БУЛИ МЕНАДЖЕРЕ Х-БАС БИНИ

За любительох електронскей музики на Петроварадинскей твердинї порихтана Х-бас бина на хторей стейдж менаджере чолни ґрупи Дропсенсеї – Бранимир Боянович и Борис Ройко, хтори того року славя и 10. родзени дзень ґрупи. По їх словох, вони задовольни як им идзе орґанизация, а Еґзит фестивал ма до нїх довирия и та сами приноша одлуки цо ше дотика програми на тей бини.

– Еґзит фестивал нам наисце виходзи вочи цо ше дотика шицкого кажди рок. Можеме барз вельо того сами обдумац, нє завишиме нї од кого, маме вельке довириє орґанизаторох и мило нам же, цо ше дотика квалитету програми и квалитету бини, з рока на рок рошнє – гварел Бранимир през шмих и додал꞉

– Нашо путованє за тоти 10 роки було досц цикаве, понеже зме перше були нащивителє фестивалу и, кед ше пендраме на твердиню, патриме на тих младих людзох и знаме же и ми дакеди були таки, а у терашнєй ситуациї зме, як ше гвари, заняти людзе, часц їме того фестивалу и можеме сами обдумовац хто будзе наступац и зоз чим нащивителє нашей бини буду задовольни. Можем повесц же досц помишани чувства, алє зоз шицким зме барз задовольни – законює Бранимир.

Остатнї, штварти дзень 23. Еґзит фестивалу, на твердинї пред вецей тисячи нащивителями, означела популарна америцка реп и хип-хоп ґрупа Ву Танґ Клан. Цали вечар бул пошвецени реп и хип-хоп жанру понеже ше того року слави златни ювилей – 50 роки од наставаня хип-хоп музики.

СЛОВО ОРҐАНИЗАТОРА

Як єдна з орґанизаторох и ПР-ка фестивалу Милица Драґомирович гварела же ше людзе ше нє сцу одпитац од Еґзита.

– Анї ми, як орґанизаторе, нє сцеме же би ше Еґзит закончел, понеже зме цали прешли рок робели на орґанизациї фестивалу и стретали ше з велькима проблеми, алє и зоз задовольством. Можем повесц же праве тот Мейн стейдж, а окреме Денс арена, наисце окремна прето же можеш обисц цали фестивал и вец пойдзеш там и можеш дочекац рано и видзиц найкрасше швитанє слунка у добрим дружтву, атмосфери и з музику – закончує Милица.

През капури Петроварадинскей твердинї за штири фестивалски днї, як орґанизаторе и преценєли, прешли вецей як 200 тисячи нащивителє. Еґзит заварти пондзелок у ранших вчасних ходзинох на МТС Денс арени хтора, як директор фестивалу Душан Ковачевич описал, дава наймаґичнєйши момент у електронскей музики.