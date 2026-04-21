Отворена 63. самостойна вистава Влади Нярадия

НОВИ САД – У Союзу здруженьох подобових уметнїкох Войводини (СУЛУВ), пондзелок, 20. априла отворена 63. самостойна вистава малюнкох Поверхносци злучованя и розлучованя, подобового уметнїка Влади Нярадия зоз Вербасу.

Госцох на отвераню вистави привитал предсидатель СУЛУВ Александар Станоєвич и з тей нагоди подзековал авторови Нярадийови же подзелєл часц творчей роботи зоз свойого ателєа. О подобових роботох бешедовала историчарка уметносци, кустоскиня Сучасней ґалериї Суботица Нела Тонкович. Медзи иншим вона гварела же най нас тоти подобово роботи наведу на думку же исную поверхносци роздвойованя, алє як цо кажди неґатив ма свой позитив, так исную и поверхносци лєбо реалносци злучованя. Тонковичова подзековала Нярадийови же уведол до реалносци у хторей мож зрозумиц же источасни, а розлични диялоґи можлїви.

На вистави, у Новим Садзе представени роботи хтори настали остатнї даскельо роки, а автор Няради гварел же роботи окреме нє меновани, алє припадаю єдней цалосци. Тиж додал же роботи робени у комбинованей технїки и же ше у тим простору виложени 28 роботи розличних форматох, рижних формох. Ище додал же у твореню, уметнїк виглєдує себе и швет коло себе, хтори нєроздвойни. Кажди малюнок осовне дожице и вираз нукашнього искуства. Поверхносц платна постава место дзе ше швети стретаю и роздвоюю – гранїца, алє и простор повязованя.

Вистава будзе отворена по 8. май.