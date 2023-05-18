Отворена фабрика за преробок води

ЧУРОҐ – Фабрика за преробок води отворена у Чуроґу, з чим гражданом обезпечена квалитетна вода за пице и векши квалитет з водоподмирйованьом. Вредносц инвестициї вецей як сто милиони динари, од хторих найзначнєйшу суму обезпечела локална самоуправа зоз финансийну потримовку Покраїнскей влади.

Предсидатель Општини Жабель урош Раданович гварел же тота инвестиция допринєше лєпшому животу шицких гражданох, а проблем з водоподмирйованьом ришени будуци трицец до пейзешат роки.

На отвераню присуствовал и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, хтори визначел же вибудов таких построєньох и того року, а и шлїдуюцих рокох будзе єден з приоритетох Покраїнскей влади у городох, општинох и валалох ширцом Войводини.