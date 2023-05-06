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Отворена кнїжка жалосци

автор Пририхтала В. Вуячич, фото shutterstock.com
автор Пририхтала В. Вуячич, фото shutterstock.com 58 Опатрене

БЕОҐРАД – З нагоди траґедиї у Основней школи „Владислав Рибникар” у тей школи отворена Кнїжка жалосци, сообщело Министерство просвити.

Гражданє ше до Кнїжки жалосци можу уписац пияток, 5 мая, од 15 до 19 годзин, на соботу 6. мая од 10 до 19 годзин и на нєдзелю 7. мая од 10 до 15 годзин.

Кнїжка жалосци будзе стац на главним уходзе у Основней школи „Владислав Рибникар”.

И у амбасадох Сербиї и конзулатох ширцом швета застави спущени на пол копия, а до отвореней кнїжки жалосци уписую ше велї члени дипломатского кору, як и гражданє.

На площох у велїх местох у нашей держави людзе ше самоинициятивно збераю, паля швички, приноша квеце и указую почесц настраданим.

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