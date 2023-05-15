НОВИ САД – На популарней новосадскей локациї, на Площи Републики 14, при Рибовим пияцу, отворена нова предавальня ЛАҐ „Зоз шерца Бачки”. Новосадянє маю нагоду купиц продукти наших локалних продуковательох.

На отвераню присуствовал покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич, котрого у предавальнї привитал менаджер ЛАҐ „Шерцо Бачки” Боян Ковач.

Од продуковательох ту винаре, продукователє мадюну, соку, продукователє ручних роботох, козметики и подобне.

Општина Кула уж пейц роки потримує Локалну акцийну ґрупу и дзекуюци програмом и конкурсом котри розписує, оможлївює ше нашим меншим продуковательом зявйовац на саймох, нє лєм през предаванє алє и рижни едукациї, самостойно лєбо у сотруднїцтве зоз туристичнима орґанизациями.

У Сербиї хвильково єст вецей як 20 локални акцийни ґрупи, котри функционую по истим або подобним принципу и у наиходзацим периодзе планує ше їх умрежованє.