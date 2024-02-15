Oтворена Спомин хижа Сави Шумановича

ШИД – У рамикох означованя Дня державносци Републики Сербиї, и швета Стритенє, вчера шветочно после адаптациї, отворена за нащивительох спомин хижа маляра Сави Шумановича, пренєсли локални медиї.

У присустве найвисших представнїкох локалней самоуправи на чолє з предсидательом општини Зораном Семеновичом, шветочносци присуствовал министер за державну управу и локалну самоуправу др Александар Мартинович хтори отворел виставу „Сава Шуманович – дома на швето”.

Адаптацию будинка финансовали Минситерство за културу Сербиї и локална самоуправа у Шидзе, а 10. новембра прешлого року з нагоди Дня општини Шид, спомин хижу нащивела министерка култури Мая Ґойкович.