Отворена вистава Лидиї Рамач „Зазначене зоз фарбу”

НОВИ САД – У Галериї „Форма” (Улїца Илиї Оґняновича 3) Здруженя подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Войводини (ЗПИДИВ), вовторок, 11. юлия отворена вистава Лидиї Рамач наволана „Зазначене зоз фарбу”.

Виставу отворел предсидатель уметнїцкого совиту ЗПИДИВ Ненад Лазич, хтори з тей нагоди гварел же Лидия Рамач по фаху текстилни дизайнер и же як длугорочни член ЗПИДИВ ма за собу вецей вистави и значни награди. Вон ище визначел же Рамачова ма окремни стил хтори ше прецагує през єй роботи.

Авторки инспирация за тоту самостойну виставу були здогадованя и роздумованя хтори охабели упечаток на ню. Так, тоти идеї реализовала зоз фарбу, контуру и пренєсла на платно. Шицки хусточки и ешарпи на вистави направени за виставу, алє мож их и ношиц. Рамачова гварела же малює на природних материялох як цо то гадваб, памук, лєн, вискоза.

Уметнїцку роботу Лидиї Рамачовей провадзи и Олґа Карлаварис, хтора гварела же обачує же авторка барз дошлїдна у своєй роботи и нє лєм же є дошлїдна, алє и же напредує. Карлаварисова ище додала же ше єй пачи же ше Рамачова нє бої од векших поцагох на своїх роботох и повинчовала єй на тей вистави.

Окреме єдна такволана женска файта уметносци прицагла на тоту виставу и Ирину Гарди Ковачевич, хтора з тей нагоди гварела же єй цикави роботи на гадвабу, бо то барз чувствительна робота. Вона гварела же є нєсподзивана же авторка уходзи до апстракциї, алє у одношеню на скорей фарби остали исти.

Каталоґ вистави мож опатриц на сайту орґанизатора ЗПИДИВ.

Виставa будзе отворена по 30. юлий.