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Отворена вистава малюнкох Стефана Ковачича

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 19 Опатрене

ШИД – У Руским доме вчера, 21. авґуста отворена вистава малюнкох младого уметнїка Стефана Ковачича зоз Сримскей Митровици.

Ковачич закончел Подобову академию у Новим Садзе, напрям скулпторство и по тераз мал вецей самостойни и ґрупни вистави малюнкох у вецей городох Сербиї.

З тей нагоди на вистави виложел 10 малюнки велького формату як и штири скулптури з древа.

О Стефановей творчосци на отвераню вистави бешедовала кустоска Ґалериї „Лазар Возаревич“ зоз Сримскей Митровици Мария Вукайлович, а тиж и автор кратко гварел даскельо слова о своєй уметнїцкей творчосци.

Вистава будзе отворена у сали Руского дома 10 днї и почитователє подобовей уметносци ю можу опатриц.

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