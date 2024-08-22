Отворена вистава малюнкох Стефана Ковачича

ШИД – У Руским доме вчера, 21. авґуста отворена вистава малюнкох младого уметнїка Стефана Ковачича зоз Сримскей Митровици.

Ковачич закончел Подобову академию у Новим Садзе, напрям скулпторство и по тераз мал вецей самостойни и ґрупни вистави малюнкох у вецей городох Сербиї.

З тей нагоди на вистави виложел 10 малюнки велького формату як и штири скулптури з древа.

О Стефановей творчосци на отвераню вистави бешедовала кустоска Ґалериї „Лазар Возаревич“ зоз Сримскей Митровици Мария Вукайлович, а тиж и автор кратко гварел даскельо слова о своєй уметнїцкей творчосци.

Вистава будзе отворена у сали Руского дома 10 днї и почитователє подобовей уметносци ю можу опатриц.