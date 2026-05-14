Отворена вистава на тему кафи

ДЮРДЬОВ – У Етно хижи „Олория” (Улїца Миколи Кочиша 10, Дюрдьов), стреду, 13. мая святочно отворена нова часц, котра пошвецена кафи.

На вистави виложени предмети зоз дзеветнастого вику, та по нєшка на тему кафи, од млїнчкох и апаратох за рихтанє напитку, по заренка, котри дакеди були замена за кафу, по шольки и шольочки, реклами за кафу и джезви.

Предмети поскладала и означела Леона Виславски, домашня у Етно хижи „Олория” котра и отворела виставу. Предмети за виставу даровал колекционар Радмило Мулич зоз Нового Саду.

Уход до Етно хижи „Олория” ше нє наплацує, а шицки заинтересовани ше можу наявиц Леони Виславсковей, котра бива такой обок того обєкту (Улїца Миколи Кочиша 8) и опатриц виставу на тему кафи, як и други експонати.