Отворена вистава Владимира Дороґхазия

НОВИ САД – У Ґалериї Дружтва писательох Войводини штварток, 12. октобра, отворена самостойна вистава нашого познатого маляра, походзеньом зоз Дюрдьова, Владимира Дороґхазия. Шицких присутних привитал уметнїк, а виставу отворел наш познати писатель Владимир Кочиш.

У ґалерийским простору виложене вецей як двацец авторово уметнїцки дїла, зоз заєднїцким мотивом, кантичку за млєко. За Дороґхазия значна приповедка яку його слики преноша, бо кед нєт приповедка на слики, слика остава празна.

Вистава отворена по 17. октобер.