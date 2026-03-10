Отворена вистава зоз Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова

ЖАБЕЛЬ – У ґалериї Општинскей народней библиотеки (ОНБ) „Велько Петрович” у Жаблю, пондзелок, 9. марца отворена вистава малюнкох з остатнєй, прешлорочней, 21. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котра ше отримує у Ґосподїнцох.

Виставу отворели: редакторка културней програми у ОНБ „Велько Петрович” Варя Нешич, Любина Пантич и спред орґанизацийного одбору Подобовей колониї и Дружтва за руски язик, литературу и културу котре орґанизує колонию Владимир Салонски.

На вистави виложени шицки трицец два малюнки подобових уметнїкох, аматерох и академских малярок, котри мальовали на прешлорочней колониї, а годно их опатриц шлїдуюци мешац днї.

Традицийно, малюнки з остатнєй подобовей колониї кажди рок би першираз були виложени у ґалериї Месней заєднїци Ґосподнїци, на Вилїю, алє того року пре нєпорозуменє локалней и општинскей власци вистава отворена аж тераз у Жаблю.