Тирва 90. Медзинародни польопривредни саям

НОВИ САД – Всоботу, 20. мая шветочно отворени 90. Медзинародни польопривредни саям. Ювилейни, 90 сход продуковательох у польопривреди отримує ше у року ище єдного велького ювилею тей институциї – 100 роки од отриманей першей саямскей манифестациї.

Як цо и наявене тогорточни партнер Сайму Италия, а вельку потримовку достал и од числених спонзорох, насампредз Влади Републики Сербиї и АП Войводини, Городу Нови Сад.

Будзе отворени по 26. май, од 9 до 19 годзин, окрем на пияток кед будзе робиц од 9 до 16 годзин. Поєдинєчни уходнїци мож купиц по цени од 700 динари, колективни карти по цени од 500 динари, а уходнїци за колективни нащиви школярох и студентох, дзеци од 7 до 14 роки и пензионерох по цени од 350 динари.

Як и каждого року найщешлївши нащивитель зоз купену уходнїцу може освоїц єдну з вредних наградох. Фамилийни дзень будзе стреда кед зоз єдну купену уходнїцу (700 динари) на Саям годна войсц цала фамелия.