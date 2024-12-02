Отворени Центер за жертви сексуалного насилства у Вербаше

ВЕРБАС – У просторийох Общого шпиталю у Вербаше стреду, 27. новембра, отримане официйне отверанє Центру за жертви сексуалного насилства.

То пияти Центер за жертви сексуалного насилства котри будзе доступни женом и дзивчатом у АП Войводини, дзе годни достац безплатни услуги, доступни 24 годзини на дзень, 7 днї у тижню. Услуги облапяю медицинску помоц и старанє, судско-медицински препатрунки, як и психосоциялну и психолоґийну потримовку, цо жертвом дава можлївосц же би рушели ґу окрипеню од дожитей трауми и предлужели жиц без насилства.

По сообщеню о.д. директора Общого шпиталю Вербас др Цвети Роґанович, препатрунки и старанє о жертвох насилства з отвераньом того Центру буду по нових процедурох и на висшим уровню.

Нови Центер за жертви сексуалного насилства основани з потримовку Европскей униї, у рамикох проєкту Крочай напредок: Унапредзенє потримовки жертвом сексуалного насилства у Войводини, котри Центер за потримовку женом реализує з финансийнима средствами Европскей униї, а унапрямени є на унапредзенє квалитету и доступносци специялизованей услуги потримовки жертвом сексуалного насилства.

Сексуалне насилство у Центру за жертви сексуалного насилства при Общому шпиталю у Вербаше мож приявиц на числа телефонох 069/ 30 44 050 и 0800/ 10 10 10.