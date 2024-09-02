Отворени два вистави на манифестациї у Миклошевцох

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Миклошевцох у Републики Горватскей пияток и всоботу, 30. и 31. авґуста отримана традицийна, 39. Културна манифестация „Миклошевци 2024” хтору орґанизує руске КУД „Яким Ґовля” з того валалу.

Манифестация почала зоз Службу Божу хтору пияток у Церкви Рождества Пресвятей Богородици служел миклошевски парох о. Роман Ступяк.

Потим у голу Подручней школи у Миклошевцох отворена вистава фитюлох и женских хусточкох хтору за тоту нагоду од валалских фамелийох позберали Леся Мудри и Владимир Мишлєнович, а тиж и вистава нових фитюлох хтори за потреби фолколрних дружтвох вирабя Славица Чорак зоз Културного дружтва Руснацох Винковци.

Програма предлужена у Дружтвеним доме, дзе отворена вистава малюнкох Владимира Провчия зоз Риєки. Родом з Миклошевцох, Провчи кажди рок участвує на тей манифестациї, як поета лєбо подобови уметнїк, а з тей нагоди виложел мертви природи з флоралнима мотивами, тє. квецом.

Централна подїя першого дня бул цаловечарши концерт хтори КУД „Яким Ґовля” отримал пред полну салу миклошевского Дружтвеного дому. Наступели шицки секциї Дружтва – Дзецинска ґрупа „Ґовлячата”, Младежски танєчни ансамбл, Женска шпивацка ґрупа и шпиваче – солисти и дуети. Госци вечара були члени Културного дружтва Руснацох Винковци хтори виведли даскельо традицийни руски шпиванки.