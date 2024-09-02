КултураМанифестациїРутенпресТексти

Отворени два вистави на манифестациї у Миклошевцох

автор И. Сабадош, фото: В. Вуячич
автор И. Сабадош, фото: В. Вуячич 5 Опатрене

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Миклошевцох у Републики Горватскей пияток и всоботу, 30. и 31. авґуста отримана традицийна, 39. Културна манифестация „Миклошевци 2024” хтору орґанизує руске КУД „Яким Ґовля” з того валалу.

Манифестация почала зоз Службу Божу хтору пияток у Церкви Рождества Пресвятей Богородици служел миклошевски парох о. Роман Ступяк.

Потим у голу Подручней школи у Миклошевцох отворена вистава фитюлох и женских хусточкох хтору за тоту нагоду од валалских фамелийох позберали Леся Мудри и Владимир Мишлєнович, а тиж и вистава нових фитюлох хтори за потреби фолколрних дружтвох вирабя Славица Чорак зоз Културного дружтва Руснацох Винковци.

Програма предлужена у Дружтвеним доме, дзе отворена вистава малюнкох Владимира Провчия зоз Риєки. Родом з Миклошевцох, Провчи кажди рок участвує на тей манифестациї, як поета лєбо подобови уметнїк, а з тей нагоди виложел мертви природи з флоралнима мотивами, тє. квецом.

Централна подїя першого дня бул цаловечарши концерт хтори КУД „Яким Ґовля” отримал пред полну салу миклошевского Дружтвеного дому. Наступели шицки секциї Дружтва – Дзецинска ґрупа „Ґовлячата”, Младежски танєчни ансамбл, Женска шпивацка ґрупа и шпиваче – солисти и дуети. Госци вечара були члени Културного дружтва Руснацох Винковци хтори виведли даскельо традицийни руски шпиванки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На Видавтельни конкурс 2025. сцигло 12 рукописи, векшина...

Винчованки школяром за початок нового школского рока

Предсидатель Републики Французкей нащивел Републику Сербию

Отримана 39. Културна манифестация „Миклошевци 2024“ (фото+видео)

Пияток бул остатнї роботни дзень за 102 роботнїкох...