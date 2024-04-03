Отворени дзвери о ИПАРД програми

НОВИ САД – Отворени дзвери пошвецени ИПАРД (Инструмент предприступней помоци за рурални розвой)програми буду отримани на пияток 5. априла на 12 годзин у Канцелариї за сотруднїцтво зоз цивилним сектором Города Нового Саду (Булевар Деспота Стефана 5).

Присуство на ИПАРД инфо сесиї ше нє наплацує, а треба ше реґистровац на линку: https://euinfo.civicatalyst.org/eu_mogucnosti_ipard

Потримовка польопривреднїком през ИПАРД 3 програму почала зоз отвераньом поволанки за Миру 1. – инвестициї до физичного маєтку польпривредних ґаздовствох, хтора будзе отворена по 24. май. На информативней роботнї будзе слова о тим кому Мира 1 наменєна, як ше на ню приявиц, яки найчастейши гришки кед ше апликує, а годно и поставяц питаня фаховцом зоз Министерства польопривреди и Делеґациї Европскей униї у Сербиї.

На инфо сесиї буду бешедовац: Ласло Арендас, Делеґация Европскей униї у Сербиї, Лазар Попович, Иван Еґерич и Дарко Цицмил зоз Управи за аґрарни плаценя, Растко Ценич ИПАРД Управяцке цело.