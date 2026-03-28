Отворени дзвери у школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Каждого пондзелку и штвартку од 16 до 18 годзин, у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” буду орґанизовани Отворени дзвери за будуцих школярох и їх родичох.

Школа „Петро Кузмяк” поволує шицких заинтересованих же би ше пришли упознац зоз образовнима профилами и можлївосцами котри ту понукнути.

Будуци штредньошколци маю нагоду упознац и уписац общи напрями ґимназиї на руским и на сербским язику, як и напрям туристични технїчар на сербским язику. Школа у своїх рамикох понука змесценє у дому школярох, вецей можлївосци школярксих черанкох, участвованя у рижних проєктох, сучасни и опремени учальнї, мейкерс лаби, богату библиотеку, ту и терховня, як и вельо други интересантносци, прецо наисце вредзи присц, опатриц и уписац ше.