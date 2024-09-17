Отворени Фото-конкурс „Кула на фотоґрафийох”

КУЛА – Народна библиотека Кула, у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу, и того року по штварти раз орґанизує фото-конкурс „Окулар”, на тему „Кула на фотоґрафийох”. Конкурс отворени по 31. октобер того року, покля би требало послац найвецей три власни фотоґрафиї, а за найлєпши фотоґрафиї обезпечени награди и вистава.

На конкурсу можу участвовац шицки полнолїтни особи хтори жадаю подзелїц свойо визуални импресиї вязани за город Кулу, або було хторе друге место у рамикох тей општини.

Фотоґрафия треба же би була самостойна, авторска, без монтажи и обробку (окрем корекциї фарби и контрасту).

Фотоґрафиї треба послац на bibliotekakula@gmail.com у JPG або TIFF формату, найменшей резолуциї 2756 x 3937 пиксели.

Найлєпши фотоґрафиї буду наградзени, а за блїзко 20 найлєпши фотоґрафиї будзе порихтана и вистава.