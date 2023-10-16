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Отворени фото-конкурс Кула на фотоґрафийох

автор А. Медєши
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КУЛА – Народна библиотека Кула, у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу, и того року орґанизує фото-конкурс „Окулар”, на тему Кула на фотоґрафийох. Конкурс будзе отворени по 31. октобер того року, покля би требало послац найвецей три власни фотоґрафиї, а найлєши роботи буду и наградзени.

На конкурсу можу участвовац шицки полнолїтни особи, а циль конкурсу популаризация фотоґрафийох як средство уметнїцкого виражованя. Фотоґрафия треба же би була авторска, на тему хтора вязана за општину Кула, без монтажи и обробку (окрем корекциї фарби и контрасту).

Фотоґрафиї треба послац на bibliotekakula@gmail.com у JPG або TIFF формату, найменшей резолуциї 2756 x 3937 пиксели. Найлєпши фотоґрафиї буду наградзени, а вибрани буду обявени на окреме публикованим сету розгляднїцох Кули. З тей нагоди будзе и вистава фотоґрафийох на хторей буду приказани двацец найлєпши роботи.

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