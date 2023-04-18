Отворени Ярнї подобови салон УЛУВ, наградзени и Силвестер Макаї

ВЕРБАС – У Подобовей ґалериї Културного центру Вербасу штварток, 13. априла, отворена вистава роботох традицийного Ярнього подобового салону Здруженя подобових уметнїкох Вербасу (УЛУВ) 2023.

Присутних нащивительох того вечара привитали заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич, предсидателька Здруженя подобових уметнїкох општини Вербас Тамара Барановски, як и руководитель Подобовей ґалериї Културного центру Вербасу др Силвиа Єлачич. Oрґанизаторе oкремe подзековaле предсидательови општини Вербас Предраґови Роєвичови и директорови Културного центру Вербасу Боянови Перизови на длугорочней потримовки и успишним сотруднїцтве.

Тогорочни селектор Ярнього подобового салону УЛУВ историчарка уметносци Майда Сикошек зоз пар словами представела виставу и 28 дїла и исто тельо уметнїкох, а потим и преглашела побиднїкох.

Главну награду тогорочного Салону достал Радомир Ґлушац за слику „Рапсодия у шивим” („Рапсодија у сивом”), за найлєпшу скулптуру наградзени Силвестер Макаї за дїло „Спирални квитки” („Спирални цветови”), за найлєпшу фотоґрафию наволану „Уметносц вилїваня уметносци” („Уметност изливања уметности”) награду достал Борис Биленький, а за найлєпше малярске витворенє наволане „Розкопи” („Ископине”) наградзени Светислав Лудошки.

На вистави, медзи 28 найлєпшима дїлами вибранима у рамикох тогорочного Ярнього подобового салону УЛУВ и робота Романа Ромка Макая зоз Коцура зоз назву „Абстракт”, инсталация у комбинованей технїки.

По словох нашого визначного коцурского скулптора и маляра Силвестера Макая, награди ше радує понеже кажда награда и кажде припознанє представя єдну потримовку, а як визначел з тей нагоди, кажда награда чловека обовязує за ище лєпше и квалитетнєйше творенє, и шицко тото цо чловекови дава лєпшу дзеку за роботу.

Шицки любителє уметносци можу нащивиц виставу Подобового ярнього салону УЛУВ у Подобовей ґалериї Културного центру Вербасу по 9. май.